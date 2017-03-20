Сын Зинедина Зидан не забил пенальти и был удален с поля

Старший сын наставника "Реала" Энзо Фернандес в матче 30-го тура Сегунды Б между "Реалом" (Б) и "Атлетиком" Бильбао (Б) (1:2) на 14-й минуте не забил пенальти, а в концовке встречи был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.21-летний полузащитник является игроком основы резервной команды "Реала", а за главную команду сыграл лишь раз, выйдя на замену в матче 1/16 финала Кубка Испании с клубом "Культураль Леонеса" (6:1) и забив один гол.