Унаи Эмери: мы доказали, что поражение от "Барселоны" было случайным

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Лионом" (2:1) в матче чемпионата Франции подвел итоги весенней части сезона.



"В начале нам пришлось тяжело, но затем мы отыгрались и победили. "Лион" показывает хороший футбол, это была важная победа. Теперь нам нужно догонять "Монако".



Мы по-прежнему боремся за три трофея. За последние 19 матчей мы одержали 16 побед, дважды сыграли вничью и проиграли "Барселоне". Нам еще долго будут вспоминать это поражение, но мы доказали, что это был несчастный случай", – цитирует Эмери Goal.