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Сборная России вылетела в Краснодар

Сборная России сегодня утром отправилась в Краснодар на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара, которая состоится 24 марта.

Команда в неполном составе вылетела из "Шереметьево", передает твиттер сборной. Сообщается, что часть игроков уже находится в Краснодаре.
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:50
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