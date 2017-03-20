Защитнику "Тюмени" наложили 11 швов после игры с "Тамовом"

Защитник "Тюмени" Павел Шакуро после матча 27-го тура первенства ФНЛ с "Тамбовом" был отправлен в больницу.



"Игроку поставили диагноз "сотрясение головного мозга" и зашили 5-сантиметровую рвано-ушибленную рану лобной области. Было использовано 11 швов.



После этого Шакуро увезли домой, где он пока и будет восстанавливаться под присмотром врачей", – сообщает пресс-служба "Тюмени".



Шакуро не сыграет в двух матчах "Тюмени" в ФНЛ и не приедет в расположение молодежной сборной России.