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Защитнику "Тюмени" наложили 11 швов после игры с "Тамовом"
Защитник "Тюмени" Павел Шакуро после матча 27-го тура первенства ФНЛ с "Тамбовом" был отправлен в больницу.
"Игроку поставили диагноз "сотрясение головного мозга" и зашили 5-сантиметровую рвано-ушибленную рану лобной области. Было использовано 11 швов.
После этого Шакуро увезли домой, где он пока и будет восстанавливаться под присмотром врачей", – сообщает пресс-служба "Тюмени".
Шакуро не сыграет в двух матчах "Тюмени" в ФНЛ и не приедет в расположение молодежной сборной России.
"Игроку поставили диагноз "сотрясение головного мозга" и зашили 5-сантиметровую рвано-ушибленную рану лобной области. Было использовано 11 швов.
После этого Шакуро увезли домой, где он пока и будет восстанавливаться под присмотром врачей", – сообщает пресс-служба "Тюмени".
Шакуро не сыграет в двух матчах "Тюмени" в ФНЛ и не приедет в расположение молодежной сборной России.
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