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Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил два гола в матче чемпионата Испании с "Валенсией" (4:2) и установил очередное достижение.

Месси стал единственным игроком Примеры, который забивал во всех клубных турнирах не менее 40 голов в каждом из 8 последних сезонов, передает Opta.

Также, дубль в ворота "Валенсии" стал для аргентинского форварда сотым а составе "сине-гранатовых".
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 11:29
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2
(2)
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:08) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Кепончег УЕФА
100 раз по 2... епануться просто

Да ладно. Дзюба падал в 150 матчах и по три раза. Какой там Месси - жалкий карлик. Ни стати, ни размаха кроны, ни настоящего мужского падежа - чтоб прям опилки во все стороны, треск, гам, стая ворон до неба поднялась и прямо из дупла бельчонок обосрался
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
100 раз по 2... епануться просто


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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