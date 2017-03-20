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Сборная России успешно добралась до Краснодара (фото)

Сборная России прибыла в Краснодар, передает пресс-служба сборной в твиттере. 24 марта команда Черчесова проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром.

Из аэропорта российская делегация отправилась в гостиницу, после размещения игроки выйдут на тренировку.

Теги: Сборная России
Сегодня, 12:59
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