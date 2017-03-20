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14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (1)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (1)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (3)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (3)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
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Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (2)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (2)
Вчера 23:51
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (13)
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (13)
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Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (3)
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (3)
Сборная России успешно добралась до Краснодара (фото)
Сборная России прибыла в Краснодар, передает пресс-служба сборной в твиттере. 24 марта команда Черчесова проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром.
Из аэропорта российская делегация отправилась в гостиницу, после размещения игроки выйдут на тренировку.
Из аэропорта российская делегация отправилась в гостиницу, после размещения игроки выйдут на тренировку.
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