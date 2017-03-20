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Виталий Мутко: не надо драматизировать судейство и возводить все в заговоры
Оценку действий судей в чемпионате России нужно проводить на профессиональном уровне, а не эмоциональном, считает президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
"Мы сделаем все, чтобы оно (судейство) было объективным, чтобы ключевые матчи судили лучшие арбитры. Еще раз встретимся с судейским комитетом - оценки должны быть правильными. С другой стороны, судейство должно оцениваться на профессиональном уровне, а не на эмоциональном.
Такие вопросы на эмоциях решать не надо. Наша задача не допускать предвзятости и ангажированности судей, влияния на результат, как футболисты ошибаются, так и судьи. Не надо драматизировать, возводить все в заговоры, мы этого не допустим. Надеюсь, что конечная часть чемпионата пройдет на нормальном уровне", - цитирует Мутко ТАСС.
"Мы сделаем все, чтобы оно (судейство) было объективным, чтобы ключевые матчи судили лучшие арбитры. Еще раз встретимся с судейским комитетом - оценки должны быть правильными. С другой стороны, судейство должно оцениваться на профессиональном уровне, а не на эмоциональном.
Такие вопросы на эмоциях решать не надо. Наша задача не допускать предвзятости и ангажированности судей, влияния на результат, как футболисты ошибаются, так и судьи. Не надо драматизировать, возводить все в заговоры, мы этого не допустим. Надеюсь, что конечная часть чемпионата пройдет на нормальном уровне", - цитирует Мутко ТАСС.
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