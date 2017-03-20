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Комиссия РФС рассмотрит спорные эпизоды матча "Зенит" - "Арсенал"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что комиссия РФС будет рассматривать спорные эпизоды матча 20-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Арсенал".

"Не имею права высказать своё экспертное мнение по решениям арбитров в матче "Зенит" - "Арсенал" до контрольно-квалификационной комиссии РФС.

Спорные эпизоды этой встречи будут рассмотрены среди прочих на комиссии, которая состоится в среду", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
Теги: Зенит Арсенал Бутенко
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: Frying Horse (Сегодня, 14:13) #
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Регистрация: 20.03.2017
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