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Комиссия РФС рассмотрит спорные эпизоды матча "Зенит" - "Арсенал"
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что комиссия РФС будет рассматривать спорные эпизоды матча 20-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Арсенал".
"Не имею права высказать своё экспертное мнение по решениям арбитров в матче "Зенит" - "Арсенал" до контрольно-квалификационной комиссии РФС.
Спорные эпизоды этой встречи будут рассмотрены среди прочих на комиссии, которая состоится в среду", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
"Не имею права высказать своё экспертное мнение по решениям арбитров в матче "Зенит" - "Арсенал" до контрольно-квалификационной комиссии РФС.
Спорные эпизоды этой встречи будут рассмотрены среди прочих на комиссии, которая состоится в среду", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
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