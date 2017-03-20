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Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

"Сбор национальной команды сейчас принципиально важный. Может травмы ряда игроков не позволят им сыграть, но вместе с тем они тоже приглашены. Нынешний состав - это прообраз команды, которая должна играть на Кубке Конфедерации и на чемпионате мира.

Я жду, что мы увидим сборную России, вот и все, жду не только я, ждут все болельщики. Надеюсь, что парни, вызванные в сборную, своей самоотдачей подтвердят статус лучших игроков России. Жду того, что в своих играх показывал "Ростов" и "Краснодар" на европейской арене.

А если такая самоотдача, желание выступать за сборную будет, мы будем вправе рассчитывать на определенный результат", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 14:25
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
И Спартак, зачем же игроков, делегирующего больше всех игроков клуба необоснованно забывать. smiley


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a.D.t.S
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