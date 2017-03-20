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Юрий Перескоков: уверен, в ближайшее время пойду на поправку

Тренер вратарей "Уфы" Юрий Перескоков, переживший клиническую смерть, уверен в том, что в ближайшее время его состояние улучшится.

Напомним, стало плохо во время перелета в Краснодар на матч 20-го тура чемпионата России. К трапу самолета вызвали "скорую помощь". Стараниями врачей сердце удалось запустить.

"Дорогие мне, родные, близкие, друзья и коллеги! Мне очень приятно ваше внимание и беспокойство о моем здоровье. Благодаря такой поддержке и заботе, уверен, в ближайшее время пойду на поправку.

Еще раз спасибо каждому из вас. Дочули ко мне прилетели, я окружен заботой и любовью!", - написал тренер в соцсетях.

СЭ
Теги: Уфа
Сегодня, 14:59
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