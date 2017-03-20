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Валерий Маслов: игроки "Терека" почувствовали себя "в шоколаде" и уже не бьются на поле

Бывший футболист сборной СССР Валерий Маслов высказал мнение об игре "Терека" в текущем сезоне.

Грозненцы идут на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги. В последних четырех матчах первенства команда набрала одно очко.

- "Терек" каждый год проходит один и тот же путь. Только команда начинает биться, выигрывает и у ЦСКА, и у "Динамо", а сейчас, когда команда уже "в шоколаде", опять начинаются плохие результаты. И Рашид Рахимов ничего не может с этим поделать. Футболисты уже не бьются на поле.

Откуда это идет? От игроков, конечно, не от тренера же. Стоит забраться повыше, опять начинается… И ничего с этим не сделаешь, - цитирует Маслова "Газета.ru".
Теги: Терек Маслов
Сегодня, 15:15
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