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Валерий Маслов: игроки "Терека" почувствовали себя "в шоколаде" и уже не бьются на поле
Бывший футболист сборной СССР Валерий Маслов высказал мнение об игре "Терека" в текущем сезоне.
Грозненцы идут на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги. В последних четырех матчах первенства команда набрала одно очко.
- "Терек" каждый год проходит один и тот же путь. Только команда начинает биться, выигрывает и у ЦСКА, и у "Динамо", а сейчас, когда команда уже "в шоколаде", опять начинаются плохие результаты. И Рашид Рахимов ничего не может с этим поделать. Футболисты уже не бьются на поле.
Откуда это идет? От игроков, конечно, не от тренера же. Стоит забраться повыше, опять начинается… И ничего с этим не сделаешь, - цитирует Маслова "Газета.ru".
Грозненцы идут на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги. В последних четырех матчах первенства команда набрала одно очко.
- "Терек" каждый год проходит один и тот же путь. Только команда начинает биться, выигрывает и у ЦСКА, и у "Динамо", а сейчас, когда команда уже "в шоколаде", опять начинаются плохие результаты. И Рашид Рахимов ничего не может с этим поделать. Футболисты уже не бьются на поле.
Откуда это идет? От игроков, конечно, не от тренера же. Стоит забраться повыше, опять начинается… И ничего с этим не сделаешь, - цитирует Маслова "Газета.ru".
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