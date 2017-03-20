Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

В "Арсенале" опровергли слухи о переговорах с Томасом Тухелем

Представитель лондонского "Арсенал" опроверг информацию в СМИ, что клуб уже сделал предложение главному тренеру дортмундской "Боруссии" Томасу Тухелю, передает Sky Sports.

Напомним, нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер летом может покинуть команду после более 20 лет работы.
Теги: Арсенал Тухель
Сегодня, 15:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.