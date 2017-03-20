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14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (4)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (4)
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Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (5)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (5)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
В "Арсенале" опровергли слухи о переговорах с Томасом Тухелем
Представитель лондонского "Арсенал" опроверг информацию в СМИ, что клуб уже сделал предложение главному тренеру дортмундской "Боруссии" Томасу Тухелю, передает Sky Sports.
Напомним, нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер летом может покинуть команду после более 20 лет работы.
Напомним, нынешний наставник "канониров" Арсен Венгер летом может покинуть команду после более 20 лет работы.
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