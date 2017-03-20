Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько больше не сыграет в этом сезоне

Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько, порвавший частично крестообразные связки колена, выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.



Сегодня игрок прошёл углубленное медобследование, по итогам которого и стали известны сроки восстановления.