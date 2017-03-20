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Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько больше не сыграет в этом сезоне

Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько, порвавший частично крестообразные связки колена, выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня игрок прошёл углубленное медобследование, по итогам которого и стали известны сроки восстановления.
Теги: Атлетико
Сегодня, 16:06
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