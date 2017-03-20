Джанлуиджи Доннарумма: надеюсь, что смогу остаться в "Милане"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что он намерен остаться в нынешней команде.



Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны европейских топ-клубов.



"Я надеюсь, что смогу остаться в "Милане". Что касается моего соглашения, то о нём позаботится мой агент", - цитирует голкипера Football Italia.