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Джанлуиджи Доннарумма: надеюсь, что смогу остаться в "Милане"
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что он намерен остаться в нынешней команде.
Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны европейских топ-клубов.
"Я надеюсь, что смогу остаться в "Милане". Что касается моего соглашения, то о нём позаботится мой агент", - цитирует голкипера Football Italia.
Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны европейских топ-клубов.
"Я надеюсь, что смогу остаться в "Милане". Что касается моего соглашения, то о нём позаботится мой агент", - цитирует голкипера Football Italia.
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