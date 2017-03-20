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Джанлуиджи Доннарумма: надеюсь, что смогу остаться в "Милане"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что он намерен остаться в нынешней команде.

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны европейских топ-клубов.

"Я надеюсь, что смогу остаться в "Милане". Что касается моего соглашения, то о нём позаботится мой агент", - цитирует голкипера Football Italia.
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 16:12
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