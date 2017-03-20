Сергей Галицкий наблюдает за тренировкой сборной России

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий присутствует на тренировке сборной России, которая сегодня в Краснодаре начала подготовку к товарищескому матчу против Кот-д'Ивуара, сообщает корреспондент Rusfootball.info.



Игра против африканской команды состоится на стадионе ФК "Краснодар" 24-го марта, а 28-го национальная команда примет в Сочи Бельгию.