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18:07
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Сергей Галицкий наблюдает за тренировкой сборной России
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий присутствует на тренировке сборной России, которая сегодня в Краснодаре начала подготовку к товарищескому матчу против Кот-д'Ивуара, сообщает корреспондент Rusfootball.info.
Игра против африканской команды состоится на стадионе ФК "Краснодар" 24-го марта, а 28-го национальная команда примет в Сочи Бельгию.
Игра против африканской команды состоится на стадионе ФК "Краснодар" 24-го марта, а 28-го национальная команда примет в Сочи Бельгию.
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