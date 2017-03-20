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Сергей Галицкий наблюдает за тренировкой сборной России

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий присутствует на тренировке сборной России, которая сегодня в Краснодаре начала подготовку к товарищескому матчу против Кот-д'Ивуара, сообщает корреспондент Rusfootball.info.

Игра против африканской команды состоится на стадионе ФК "Краснодар" 24-го марта, а 28-го национальная команда примет в Сочи Бельгию.
Теги: Галицкий Сборная России Краснодар
Сегодня, 17:17
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