Станислав Черчесов: Акинфеев пропустил тренировку из-за повреждения пальца

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после тренировки команды в Краснодаре.



- Хочется спросить про тех, кого мы не видели сегодня. Как состояние Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы?



- Ну, Артема вы сегодня видели, так что обманывать не надо. Другое дело, что он не тренировался сегодня. Мы с ним переговорим, доктор его посмотрит и будем делать выводы, чтобы принять правильное решение.



Игорь Акинфеев вчера повредил палец, еще на разминке перед игрой. Сегодня восстановительный день, дали покрутить велосипед, чтобы дать пальцу прийти в себя.



- Смолова и Крицюка сегодня точно только в отеле видели...



- У них есть определенные проблемы. Смысла постоянно быть с нами у них нет. Они знают свой распорядок, на всех теориях и собраниях будут присутствовать.



Rusfootball.info