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Станислав Черчесов: Акинфеев пропустил тренировку из-за повреждения пальца

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после тренировки команды в Краснодаре.

- Хочется спросить про тех, кого мы не видели сегодня. Как состояние Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы?

- Ну, Артема вы сегодня видели, так что обманывать не надо. Другое дело, что он не тренировался сегодня. Мы с ним переговорим, доктор его посмотрит и будем делать выводы, чтобы принять правильное решение.

Игорь Акинфеев вчера повредил палец, еще на разминке перед игрой. Сегодня восстановительный день, дали покрутить велосипед, чтобы дать пальцу прийти в себя.

- Смолова и Крицюка сегодня точно только в отеле видели...

- У них есть определенные проблемы. Смысла постоянно быть с нами у них нет. Они знают свой распорядок, на всех теориях и собраниях будут присутствовать.

Rusfootball.info
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 18:04
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