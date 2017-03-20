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18:07
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Станислав Черчесов: Акинфеев пропустил тренировку из-за повреждения пальца
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после тренировки команды в Краснодаре.
- Хочется спросить про тех, кого мы не видели сегодня. Как состояние Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы?
- Ну, Артема вы сегодня видели, так что обманывать не надо. Другое дело, что он не тренировался сегодня. Мы с ним переговорим, доктор его посмотрит и будем делать выводы, чтобы принять правильное решение.
Игорь Акинфеев вчера повредил палец, еще на разминке перед игрой. Сегодня восстановительный день, дали покрутить велосипед, чтобы дать пальцу прийти в себя.
- Смолова и Крицюка сегодня точно только в отеле видели...
- У них есть определенные проблемы. Смысла постоянно быть с нами у них нет. Они знают свой распорядок, на всех теориях и собраниях будут присутствовать.
Rusfootball.info
- Хочется спросить про тех, кого мы не видели сегодня. Как состояние Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы?
- Ну, Артема вы сегодня видели, так что обманывать не надо. Другое дело, что он не тренировался сегодня. Мы с ним переговорим, доктор его посмотрит и будем делать выводы, чтобы принять правильное решение.
Игорь Акинфеев вчера повредил палец, еще на разминке перед игрой. Сегодня восстановительный день, дали покрутить велосипед, чтобы дать пальцу прийти в себя.
- Смолова и Крицюка сегодня точно только в отеле видели...
- У них есть определенные проблемы. Смысла постоянно быть с нами у них нет. Они знают свой распорядок, на всех теориях и собраниях будут присутствовать.
Rusfootball.info
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