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ФНЛ на "Открытие-арене". Чем запомнился 27-ой тур ФНЛ

В 27-ом туре "Тосно" увеличил отрыв от третьего места на три очка, что намекает о том, что участники РФПЛ следующего сезона уже определены. "Динамо" и "Спартак-2" устроили зрелищный матч на "Открытие-арена". Об этом и многом другом в обзоре тура от Rusfootball.info










Итоги тура

27-ой тур ФНЛ получился во многом не зрелищным. «Тосно» наконец-то одержал первую победу весной, под руку попал «Енисей», который по-прежнему не забивает. Хабаровский СКА проиграл «Шиннику» и складывается ощущение, что у армейцев все шансы вылететь из зоны стыков в ближайших матчах. Воронежский «Факел» достаточно легко разобрался с «Сибирью». А вот в подвале прогрессирует «Нефтехимик»: два гола со стандартов и три очка в кармане. «Балтика» не смогла победить дома «Луч». Нальчик уже второй матч в марте ведет в счете, но не удерживает преимущество. Интересно, что «Кубань» с появлением финансирования набирает обороты и не исключено, что краснодарцы попадут в стыковые матчи. Во всяком случае при движении конкурентов – это будет закономерно.

Перенос тура

Тур, увы, получился неполным. Саратовский «Сокол» после удачного визита на Дальний Восток подхватил вирус ОРВ. Сразу 13 человек заболели, поэтому руководство попросило перенести матч с «Химками». Подмосковная команда пошла на встречу сопернику. Игра будет сыграна в середине мая. А «Химки» получили дополнительное время для подготовки к следующим матчам.

Беда тура

ФНЛ на "Открытие-арене". Чем запомнился 27-ой тур ФНЛ


В эти выходные беды «Соколом» не ограничились. В матче «Кубань» - «Мордовия» нападающий Александр Алхазов на 61-ой минуте в борьбе нанес удар головой по воротам, после чего упал на газон. Футболисты быстро попытались оказать первую медицинскую помощь, затем подоспела и медицинская бригада. Игрок был увезен в больницу на скорой помощи прямо с поля. О характере повреждения не сообщается. Известно, что игрок пришел в себя и угрозы для его жизни нет.

Цитата тура



У «Зенита-2» не задался старт на весеннем отрезке первенства. Команда уже близко к зоне вылета, а в прессе появилась информация о скорой реорганизации дубля. Пока непонятно, что это значит. Главный тренер второй команды «Зенита» Владислав Радимов уже подумывал об отставке, о чем сообщил на пресс-конференции после ничьи со «Спартаком» из Нальчика: «Сходил к руководству после поражения от «Волгаря», мне сказали: «Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать». С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал.

Дерби тура



На «Открытие-арена» состоялось последнее московское дерби за последние годы в ФНЛ. Вряд ли мы увидим «Динамо» в следующем сезоне в первом дивизионе. Игра, как и первая в Химках, получилась зрелищной и сверхэмоциональной. Правда, оба гола были забиты после угловых ударов. В начале первого тайма Александр Сапета здорово замкнул передачу на дальнюю, но ценой травмы. На 84-ой минуте Денис Кутин получил красную карточку. Но «Спартак» в меньшинстве не бросил отыгрываться. В компенсированное время на угловой пришел даже Сергей Песьяков. Но героем стал Георгий Мелкадзе, здорово подставивший голову. После встречи Юрий Калитвинцев на пресс-конференции сказал, что его команда сыграла на юношеском уровне, хотя команда значительно старше. Стоит отметить, что матч двух московских команд посетило больше десяти тысяч человек.

Гол тура



Команды продолжают вкатываться в весенний отрезок. Тотал меньше в большинстве встреч – уже не редкость. Красивых голов почти нет, больше трудовых. Гол Георгия Мелкадзе – сочетание и того, и другого.

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Сегодня, 18:37
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№5 Написал: Frying Horse (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Борис Борисович
Засунь свою популярность в тарасовский борщ и скорми свиньям.

Засунь свои 200 болельщиков на трибунах ЗеГнид в 90-е... В то место, которым думаешь, а потом оставь ту недоеденую мной шаверму, что я тебе оставил... Пусть ее собаки обоссут, жрать-то они такое говно не будут - они не бомжи
Регистрация: 20.03.2017
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Борис Борисович
Последнее московское дерби в фнл?Что эти два коллектива во вторую лигу вылетают?Т


Это не Зенит-2 ли в четырёх очках от зоны вылета во вторую лигу?..


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01) #
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online

Последнее московское дерби в фнл?Что эти два коллектива во вторую лигу вылетают?Тогда ура,проводы будут короткими,без слёз и сожаления.

Засунь свою популярность в тарасовский борщ и скорми свиньям.
Регистрация: 11.08.2008
№2 Написал: Frying Horse (Сегодня, 18:59) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судьей Еськовым, который не знает правила - и леватой в двух матчах! Как же не стыдно вам, ублюдки...
Надеюсь, вас, тварей, начнут ломать, причем так - чтоб такие, как Данни - больше на поле не вернулись, "забивать из офсайда - мне - можно"
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
а запомнился тем..
что на игру фнл Спартак 2-Динамо..пришло больше зрителей чем на домашние игры зенита, цска, локомотива, краснодара и тому подобных..

даже Спартак 2 популярнее этих клубов!


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Регистрация: 22.05.2015
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