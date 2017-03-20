ФНЛ на "Открытие-арене". Чем запомнился 27-ой тур ФНЛ

В 27-ом туре "Тосно" увеличил отрыв от третьего места на три очка, что намекает о том, что участники РФПЛ следующего сезона уже определены. "Динамо" и "Спартак-2" устроили зрелищный матч на "Открытие-арена". Об этом и многом другом в обзоре тура от27-ой тур ФНЛ получился во многом не зрелищным. «Тосно» наконец-то одержал первую победу весной, под руку попал «Енисей», который по-прежнему не забивает. Хабаровский СКА проиграл «Шиннику» и складывается ощущение, что у армейцев все шансы вылететь из зоны стыков в ближайших матчах. Воронежский «Факел» достаточно легко разобрался с «Сибирью». А вот в подвале прогрессирует «Нефтехимик»: два гола со стандартов и три очка в кармане. «Балтика» не смогла победить дома «Луч». Нальчик уже второй матч в марте ведет в счете, но не удерживает преимущество. Интересно, что «Кубань» с появлением финансирования набирает обороты и не исключено, что краснодарцы попадут в стыковые матчи. Во всяком случае при движении конкурентов – это будет закономерно.Тур, увы, получился неполным. Саратовский «Сокол» после удачного визита на Дальний Восток подхватил вирус ОРВ. Сразу 13 человек заболели, поэтому руководство попросило перенести матч с «Химками». Подмосковная команда пошла на встречу сопернику. Игра будет сыграна в середине мая. А «Химки» получили дополнительное время для подготовки к следующим матчам.В эти выходные беды «Соколом» не ограничились. В матче «Кубань» - «Мордовия» нападающий Александр Алхазов на 61-ой минуте в борьбе нанес удар головой по воротам, после чего упал на газон. Футболисты быстро попытались оказать первую медицинскую помощь, затем подоспела и медицинская бригада. Игрок был увезен в больницу на скорой помощи прямо с поля. О характере повреждения не сообщается. Известно, что игрок пришел в себя и угрозы для его жизни нет.У «Зенита-2» не задался старт на весеннем отрезке первенства. Команда уже близко к зоне вылета, а в прессе появилась информация о скорой реорганизации дубля. Пока непонятно, что это значит. Главный тренер второй команды «Зенита» Владислав Радимов уже подумывал об отставке, о чем сообщил на пресс-конференции после ничьи со «Спартаком» из Нальчика: «Сходил к руководству после поражения от «Волгаря», мне сказали: «Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать». С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал.На «Открытие-арена» состоялось последнее московское дерби за последние годы в ФНЛ. Вряд ли мы увидим «Динамо» в следующем сезоне в первом дивизионе. Игра, как и первая в Химках, получилась зрелищной и сверхэмоциональной. Правда, оба гола были забиты после угловых ударов. В начале первого тайма Александр Сапета здорово замкнул передачу на дальнюю, но ценой травмы. На 84-ой минуте Денис Кутин получил красную карточку. Но «Спартак» в меньшинстве не бросил отыгрываться. В компенсированное время на угловой пришел даже Сергей Песьяков. Но героем стал Георгий Мелкадзе, здорово подставивший голову. После встречи Юрий Калитвинцев на пресс-конференции сказал, что его команда сыграла на юношеском уровне, хотя команда значительно старше. Стоит отметить, что матч двух московских команд посетило больше десяти тысяч человек.Команды продолжают вкатываться в весенний отрезок. Тотал меньше в большинстве встреч – уже не редкость. Красивых голов почти нет, больше трудовых. Гол Георгия Мелкадзе – сочетание и того, и другого.