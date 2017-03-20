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Агент: нет сомнений, что Верратти останется в "ПСЖ"

Агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти Донато ди Кампли прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента из французского клуба.

"Марко останется в ПСЖ. У него действующий договор до 2021 года. Верратти уважает условия контракта и готов соблюдать его. На сегодняшний день нет сомнений, что он продолжит выступать за ПСЖ", - цитирует агента Football Italia.
Теги: Верратти ПСЖ
Сегодня, 19:52
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