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Жерар Пике: не сомневаюсь, что Иньеста продлит контракт с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике уверен, что капитан команды Андрес Иньеста продлит контракт с каталонским клубом.

"Андрес не собирался ставить под сомнение вопрос продления контракта с "Барселоной". Он просто хочет сконцентрироваться на целях команды в текущем сезоне. Я не сомневаюсь, что Иньеста продлит контракт с "Барселоной", - цитирует Пике Sport.es.
Теги: Пике Иньеста Барселона
Сегодня, 23:03
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