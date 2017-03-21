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Игорь Шалимов: не стану отрицать – Смолов наша главная ударная сила

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов признал, что Федор Смолов является важнейшей фигурой для атаки команды.

– Есть мнение, что игра "Краснодара" в атаке заточена исключительно под Смолова. И это ставят вам в упрек.

– Мы играем в три форварда, один из которых явно выдвинут вперед, не смещается во фланги. В позиции двух других нападающих могут выйти и полузащитники, они действуют чуть ниже. Смолов действительно очень важная для нас фигура – и в плане выхода в атаку, и прессинг он первым должен начинать.

Но знаете – любой тренер хотел бы иметь форварда, забивающего 20 мячей за сезон. Не могу сказать, что никто, кроме Феди, у нас не забивает. Есть Классон, есть Вандерсон… Но не стану отрицать – Смолов наша главная ударная сила. Именно он чаще всего появляется в тех зонах, откуда создаются голы. Другие туда приходят реже", - цитирует Шалимова "СЭ".
Теги: Шалимов Краснодар Смолов
Сегодня, 08:31
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№1 Написал: AnK. (Сегодня, 09:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Правильно,у "Краснодара" Смолов,у "Локо"-Ари,у "Спартака"-Промес,у "Зенита"-Данни. Без этих игроков разваливается вся игра этих команд.
Регистрация: 1.02.2017
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