Валерий Карпин: пенальти на Дзюбе был, а Данни забивал из офсайда

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин проанализировал спорные судейские эпизоды в матче 20-го тура РФПЛ "Зенит" - "Арсенал" (2:0)."По мне, пенальти на Дзюбе был. Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником? Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет - это уже другое дело", - сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбор".