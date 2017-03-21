Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин: пенальти на Дзюбе был, а Данни забивал из офсайда

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин проанализировал спорные судейские эпизоды в матче 20-го тура РФПЛ "Зенит" - "Арсенал" (2:0).

"По мне, пенальти на Дзюбе был. Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником? Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.

Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет - это уже другое дело", - сказал Карпин в эфире программы "Тотальный разбор".

Чемпионат
Теги: Карпин Дзюба Зенит
Сегодня, 08:38
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:07) #
  • 0
  •  (0)

Не пенальти и положение "вне игры" надо обсуждать,а то,что нет единой интерпретации похожих эпизодов у разных арбитров.В итоге мы имеем две игры,где различная оценка одинаковых эпизодов повлияла на итоговые результаты матчей.В каждом эпизоде можно увидеть любую правду.В моменте с пенальти можно согласиться с Карпиным,но можно утверждать и обратное -Дзюба нарушал правила на защитнике.Еще до встречи с мячом он валился спиной на него и хватал его руками,блокируя его.Кстати,когда Дзюба играл за Спартак в подобных эпизодах пенальти не назначался,но были карточки за симуляцию.
Регистрация: 20.03.2017
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:57) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: venyalyaynen
что любое касание игрока соперником это фол

Пеналь железный . спорить бесполезно. В Англии то же самое поставили бы, развести руками и не заметить было бы странно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 09:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником

Скоро договоримся, что любое касание игрока соперником это фол, и можно падать при любом контакте. Всем видно, что и Дзюба обхватывает рукой защитника, тогда и он может не бороться, а падать, и превратим российский футбол в балет (хотя он и так уже им становится). В Англии за такое падение нападающему еще бы и желтую карточку показали за симуляцию, а у нас его оправдывают, мол хитрости, это искусство игрока. Не должны судьи ставить такие пенальти ни на Дзюбе, ни на Зе Луише, ни на Ари, они не красят футбол.


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:39) #
  • 0
  •  (0)
online

Карп аввторитетный спец, полностью почти доверяю его мнению. Данни забил из метрового офса, но ситуация развивалась моментально гол шедевр, плевать на овёс.Арсенал на куй.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 09:28) #
  • +2
  •  (4)
online

Наймите Дзюбе репетитора, что бы знал когда ноги поджимать, когда валится на спину, а когда носом в траву. А то ведь когда обнимают руками а он показывает, что ему переломали ноги ну не верится в его искренность. И к стати с мимикой всё нормально...
Регистрация: 1.05.2009
№3 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 09:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И я того же мнения. Только в отличии от меня Карпин на порядок, а то и два лучше разбирается в футболе.
Понятно, что тут специалистов круче Карпина вагон, им просто не повезло с большим футболом, только плейстейшн. Собаки, быстро минусовать - фас фас! ))))))))))))


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 08:56) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Пудель" любит поговорить.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 08:42) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
+100500


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.