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Вчера 23:21
Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти? (20)
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Вчера 22:24
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (17)
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (17)
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Вчера 20:35
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Евгений Бушманов: на сбор молодежки пригласили Лихачева из "Спартака-2" и Ахметова из "Рубина
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Антонио Конте: если хочешь выиграть чемпионат, не нужно терять очки в матчах с середняками
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Вчера 18:37
ФНЛ на "Открытие-арене". Чем запомнился 27-ой тур ФНЛ (3)
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Луис Суарес мог перейти в "Реал"
Луис Суарес мог перейти в "Реал"
Виктор Классон: первый гол за "Краснодар" придал мне уверенности и раскрепостил
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал, почему принял предложение российского клуба.
– "Краснодар" действительно верил в меня. Я почувствовал, что готов к переходу. После таких переездов всегда появляется много проблем спортивного и бытового плана, но все они были быстро решены.
Мне удалось удачно дебютировать, забив уже в первом матче с "Фенербахче". Этот гол придал мне уверенности и раскрепостил, – приводит слова Классона "СЭ" со ссылкой на GP.
– "Краснодар" действительно верил в меня. Я почувствовал, что готов к переходу. После таких переездов всегда появляется много проблем спортивного и бытового плана, но все они были быстро решены.
Мне удалось удачно дебютировать, забив уже в первом матче с "Фенербахче". Этот гол придал мне уверенности и раскрепостил, – приводит слова Классона "СЭ" со ссылкой на GP.
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