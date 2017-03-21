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Виктор Классон: первый гол за "Краснодар" придал мне уверенности и раскрепостил

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал, почему принял предложение российского клуба.

– "Краснодар" действительно верил в меня. Я почувствовал, что готов к переходу. После таких переездов всегда появляется много проблем спортивного и бытового плана, но все они были быстро решены.

Мне удалось удачно дебютировать, забив уже в первом матче с "Фенербахче". Этот гол придал мне уверенности и раскрепостил, – приводит слова Классона "СЭ" со ссылкой на GP.
Теги: Классон Краснодар
Сегодня, 08:58
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