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Ари: я очень люблю "Спартак" и обожаю забивать им голы

Нападающий "Локомотива" Ари, забивший гол "Спартаку" (1:1) в матче 20-го тура РФПЛ, признался, что обожает забивать голы своей бывшей команде.

"Всегда приятно забивать своему бывшему клубу. Я очень люблю "Спартак" и всех его болельщиков, но скажу честно: я обожаю забивать им голы!

Жаль, что мы не смогли завоевать три очка, но игра сложилась так, как сложилась", - цитируют Ари "Известия".
Теги: Ари Спартак
Сегодня, 09:21
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 10:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Звиздобол! ))) Когда хочет - играет. Но больше - не хочет. ))) Намаетесь еще с ним...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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