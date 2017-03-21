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Ари: были предложения из Китая, но в России мне играть привычнее
Форвард "Локомотива" Ари рассказал, что зимой у него были предложения от клубов из Китая.
– Были ли у вас другие предложения в зимнее межсезонье, кроме варианта с "Локомотивом"? Ходили, например, слухи об интересе к вам со стороны ряда китайских клубов.
– Переход в "Локомотив" произошел очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а "Локомотив" – сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.
– Что повлияло на ваш выбор в пользу "Локомотива"?
– Основные факторы – это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи.
Известия
– Были ли у вас другие предложения в зимнее межсезонье, кроме варианта с "Локомотивом"? Ходили, например, слухи об интересе к вам со стороны ряда китайских клубов.
– Переход в "Локомотив" произошел очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а "Локомотив" – сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.
– Что повлияло на ваш выбор в пользу "Локомотива"?
– Основные факторы – это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи.
Известия
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