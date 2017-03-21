Ари: были предложения из Китая, но в России мне играть привычнее

Форвард "Локомотива" Ари рассказал, что зимой у него были предложения от клубов из Китая.– Переход в "Локомотив" произошел очень быстро. Да и мне нужно было снова доказать всем, что я по-прежнему сильный игрок. А предложения из Китая действительно были. Но играть в России мне привычнее: Москва для меня знакомый город, а "Локомотив" – сильный клуб, удовлетворяющий моим спортивным амбициям. Поэтому долго я не думал.– Основные факторы – это амбиции клуба и его руководства, а также то, что команда находится в Москве. Это очень важно для моей семьи.