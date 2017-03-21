Роман Нойштедтер: я в хорошем состоянии, готов играть за сборную (видео)

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер после сегодняшней тренировки национальной команды рассказал о подготовке к матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.- Секретов нет (улыбается). Мы тренируемся. Много информации по тактике, потому что мы вместе не много времени. Поэтому важно знать, что игроки делают на поле - как нам атаковать, как нам стоять в защите, и это самое важное будет в рамках подготовки к этим двум играм.- Да, конечно. Я ведь не первый раз уже здесь. Я с Головой много общаюсь, с Федей, но Феди сейчас нет. Остальные ребята меня нормально приняли, так что я очень рад, что я здесь вместе с командой.- В защите, да.- Нет, пока еще нет. Первые два дня сейчас поспокойнее потренировались. Сегодня больше по тактике. Вечером, наверное, будет теория, там будем разбирать.- Мы все приехали из наших клубов, все играли в субботу-воскресенье. Эти два дня мы отдохнули, сегодня вечером начинается подготовка к предстоящим двум играм.- За последние четыре недели я четыре игры сыграл. Для футболиста это самое важное - чтобы была игровая практика. У меня это сейчас есть, так что я в хорошем состоянии.- Нет, ничего (смеется).- Нам не говорил. Мы сами прочитали все в газетах, что он будет летом заканчивать свою карьеру. Я его после этого еще не видел.