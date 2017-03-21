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Роман Нойштедтер: я в хорошем состоянии, готов играть за сборную (видео)

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер после сегодняшней тренировки национальной команды рассказал о подготовке к матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.



- Сегодня тренировка была более интенсивная, чем вчера. Может, какие-то секреты раскроете из того, что пресса не видела?

- Секретов нет (улыбается). Мы тренируемся. Много информации по тактике, потому что мы вместе не много времени. Поэтому важно знать, что игроки делают на поле - как нам атаковать, как нам стоять в защите, и это самое важное будет в рамках подготовки к этим двум играм.

- Чувствуете, что игровые связи налаживаются?

- Да, конечно. Я ведь не первый раз уже здесь. Я с Головой много общаюсь, с Федей, но Феди сейчас нет. Остальные ребята меня нормально приняли, так что я очень рад, что я здесь вместе с командой.

- Тренер Вас видит на позиции центрального защитника?

- В защите, да.

- Игру соперника разбирали уже?

- Нет, пока еще нет. Первые два дня сейчас поспокойнее потренировались. Сегодня больше по тактике. Вечером, наверное, будет теория, там будем разбирать.

- Какая обстановка в команде в психологическом плане?

- Мы все приехали из наших клубов, все играли в субботу-воскресенье. Эти два дня мы отдохнули, сегодня вечером начинается подготовка к предстоящим двум играм.

- Как Ваше физическое состояние, готовы ли выйти на поле?

- За последние четыре недели я четыре игры сыграл. Для футболиста это самое важное - чтобы была игровая практика. У меня это сейчас есть, так что я в хорошем состоянии.

- Дик Адвокат (главный тренер "Фенербахче", - прим. ред.) ничего не сказал по поводу вызова?

- Нет, ничего (смеется).

- Он действительно собрался уходить? Вам футболистам ничего не говорил?

- Нам не говорил. Мы сами прочитали все в газетах, что он будет летом заканчивать свою карьеру. Я его после этого еще не видел.

Rusfootball.info
Теги: Нойштедтер Сборная России Rвидео
Сегодня, 13:49
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:13) #
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Если я правильно помню , что бы не потерять Немецкое гражданство у него квота на определённое количество лет игр за сборную России...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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