Роман Нойштедтер: я в хорошем состоянии, готов играть за сборную (видео)

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Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер после сегодняшней тренировки национальной команды рассказал о подготовке к матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.
- Сегодня тренировка была более интенсивная, чем вчера. Может, какие-то секреты раскроете из того, что пресса не видела?
- Секретов нет (улыбается). Мы тренируемся. Много информации по тактике, потому что мы вместе не много времени. Поэтому важно знать, что игроки делают на поле - как нам атаковать, как нам стоять в защите, и это самое важное будет в рамках подготовки к этим двум играм.
- Чувствуете, что игровые связи налаживаются?
- Да, конечно. Я ведь не первый раз уже здесь. Я с Головой много общаюсь, с Федей, но Феди сейчас нет. Остальные ребята меня нормально приняли, так что я очень рад, что я здесь вместе с командой.
- Тренер Вас видит на позиции центрального защитника?
- В защите, да.
- Игру соперника разбирали уже?
- Нет, пока еще нет. Первые два дня сейчас поспокойнее потренировались. Сегодня больше по тактике. Вечером, наверное, будет теория, там будем разбирать.
- Какая обстановка в команде в психологическом плане?
- Мы все приехали из наших клубов, все играли в субботу-воскресенье. Эти два дня мы отдохнули, сегодня вечером начинается подготовка к предстоящим двум играм.
- Как Ваше физическое состояние, готовы ли выйти на поле?
- За последние четыре недели я четыре игры сыграл. Для футболиста это самое важное - чтобы была игровая практика. У меня это сейчас есть, так что я в хорошем состоянии.
- Дик Адвокат (главный тренер "Фенербахче", - прим. ред.) ничего не сказал по поводу вызова?
- Нет, ничего (смеется).
- Он действительно собрался уходить? Вам футболистам ничего не говорил?
- Нам не говорил. Мы сами прочитали все в газетах, что он будет летом заканчивать свою карьеру. Я его после этого еще не видел.
Rusfootball.info
- Сегодня тренировка была более интенсивная, чем вчера. Может, какие-то секреты раскроете из того, что пресса не видела?
- Секретов нет (улыбается). Мы тренируемся. Много информации по тактике, потому что мы вместе не много времени. Поэтому важно знать, что игроки делают на поле - как нам атаковать, как нам стоять в защите, и это самое важное будет в рамках подготовки к этим двум играм.
- Чувствуете, что игровые связи налаживаются?
- Да, конечно. Я ведь не первый раз уже здесь. Я с Головой много общаюсь, с Федей, но Феди сейчас нет. Остальные ребята меня нормально приняли, так что я очень рад, что я здесь вместе с командой.
- Тренер Вас видит на позиции центрального защитника?
- В защите, да.
- Игру соперника разбирали уже?
- Нет, пока еще нет. Первые два дня сейчас поспокойнее потренировались. Сегодня больше по тактике. Вечером, наверное, будет теория, там будем разбирать.
- Какая обстановка в команде в психологическом плане?
- Мы все приехали из наших клубов, все играли в субботу-воскресенье. Эти два дня мы отдохнули, сегодня вечером начинается подготовка к предстоящим двум играм.
- Как Ваше физическое состояние, готовы ли выйти на поле?
- За последние четыре недели я четыре игры сыграл. Для футболиста это самое важное - чтобы была игровая практика. У меня это сейчас есть, так что я в хорошем состоянии.
- Дик Адвокат (главный тренер "Фенербахче", - прим. ред.) ничего не сказал по поводу вызова?
- Нет, ничего (смеется).
- Он действительно собрался уходить? Вам футболистам ничего не говорил?
- Нам не говорил. Мы сами прочитали все в газетах, что он будет летом заканчивать свою карьеру. Я его после этого еще не видел.
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