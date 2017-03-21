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Артем Дзюба из-за травмы не вернется в расположение сборной

Нападающий Артем Дзюба не сможет вернуться в расположение сборной России из-за травмы колена, передает "Чемпионат".

20 марта футболист покинул стан национальной команды, которая продолжает подготовку к товарищеским матчам со сборными Кот-д'Ивуара и Бельгии.

Сегодня Дзюба прошел медицинское обследование в Москве, по итогам которого стало понятно, что травма не позволит ему возобновить работу со сборной.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 13:55
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(1)
№4 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 15:45) #
  • +1
  •  (1)
online

а честно написать дерьмо а не игрок таких нам не надо симулянтов
Регистрация: 6.02.2017
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:39) #
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online

там наверно и травмы никакой, берегут
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 15:07) #
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штопанное изделие
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
застыдили дзюбу партнеры по сборной за его откровенные нырки..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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