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Подготовка 16-ти баз в Московской области для ЧМ-2018 начнется в апреле

Подготовка к чемпионату мира 2018 года 16 футбольных тренировочных полей в Московской области начнется в апреле, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В апреле начнется модернизация и строительство на всех 16 объектах. Понимаем, что самое важное - это газоны. Также предусмотрено и благоустройство городов", - цитирует Воробьева ТАСС.
Сегодня, 14:24
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