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Президент "Урала": изменение даты кубкового матча спутало карты нашим болельщикам
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал перенос полуфинального матча Кубка России с "Рубином" с 5 на 6 апреля.
"Мы законопослушный клуб. Будем играть в тот день, который назначен. Понимаем, что и "Рубин", и мы должны быть в равных условиях. Хотя считаю, что нужно все-таки придерживаться календаря.
Конечно, изменение даты спутало карты нашим болельщикам. Люди узнали про 5 апреля, составили планы. А ведь есть и те, кто не живет в Екатеринбурге, мог уже купить билет на самолет или поезд", - цитирует Иванова "СЭ".
"Мы законопослушный клуб. Будем играть в тот день, который назначен. Понимаем, что и "Рубин", и мы должны быть в равных условиях. Хотя считаю, что нужно все-таки придерживаться календаря.
Конечно, изменение даты спутало карты нашим болельщикам. Люди узнали про 5 апреля, составили планы. А ведь есть и те, кто не живет в Екатеринбурге, мог уже купить билет на самолет или поезд", - цитирует Иванова "СЭ".
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