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ПФЛ и ЛФЛ могут быть реформированы уже в следующем сезоне

Профессиональная футбольная лига и Любительская футбольная лига могут быть реформированы в следующем сезоне.

"Может быть, разобьем больше зоны. Возможно, уже в следующем сезоне реформируем (ПФЛ и Любительскую футбольную лигу)", - заявил президент РФС Виталий Мутко.

В настоящий момент ПФЛ делится на пять зон - "Запад", "Центр", "Урал-Поволжье", "Юг", "Восток". В западной зоне принимают участие 12 клубов, в центральной - 13, в южной - 16, в восточной - шесть, в зоне "Урал-Поволжье" - девять.

ТАСС
Теги: Мутко
Сегодня, 15:55
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