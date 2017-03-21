Президент УЕФА: "Нива" - смешной российский джип, пародия на машину

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что пересекал Сахару на автомобиле "Нива".



"Я шесть раз пересекал Сахару: пять раз на машине и один раз на мотоцикле. Я ездил вместе с зятем и парой друзей в "Ниве", смешной российский джип, пародия на машину.



Сахара – фантастическое место, но там очень опасно, особенно когда путешествуешь на мотоцикле", - цитирует Чеферина The New York Times.