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Президент УЕФА: "Нива" - смешной российский джип, пародия на машину

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что пересекал Сахару на автомобиле "Нива".

"Я шесть раз пересекал Сахару: пять раз на машине и один раз на мотоцикле. Я ездил вместе с зятем и парой друзей в "Ниве", смешной российский джип, пародия на машину.

Сахара – фантастическое место, но там очень опасно, особенно когда путешествуешь на мотоцикле", - цитирует Чеферина The New York Times.
Теги: Чеферин
Сегодня, 22:14
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№7 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кстати, нашу Ниву уважают и в Германии и в Швеции. Сам видел.
Регистрация: 26.12.2008
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зачем он это делал на "Ниве", если это - пародия на машину, а Сахара - опасное место? АвтоВАЗ проплатил?
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 22:27) #
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online

сам ты пародия!!
Регистрация: 17.12.2015
№4 Написал: Хидя (Сегодня, 22:25) #
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идиот. А что же ты в Сахаре на Ниве делал, да еще 4 раза?
Регистрация: 13.03.2017
№3 Написал: fits (Сегодня, 22:21) #
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online

Это что, гугл-переводчик переводил?
И какая новость относится к футболу.?
А если он пойдет, извините, в туалет, тоже нам нужно знать?
Регистрация: 6.10.2016
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Послать бы его прокатиться по российской глубинке на настоящем джипе. Посмотрел бы я как это "джып" из грязи коровами бы вытягивали blush
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:19) #
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online

laughing
Регистрация: 27.07.2016
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