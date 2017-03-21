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Президент УЕФА: "Нива" - смешной российский джип, пародия на машину
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что пересекал Сахару на автомобиле "Нива".
"Я шесть раз пересекал Сахару: пять раз на машине и один раз на мотоцикле. Я ездил вместе с зятем и парой друзей в "Ниве", смешной российский джип, пародия на машину.
Сахара – фантастическое место, но там очень опасно, особенно когда путешествуешь на мотоцикле", - цитирует Чеферина The New York Times.
"Я шесть раз пересекал Сахару: пять раз на машине и один раз на мотоцикле. Я ездил вместе с зятем и парой друзей в "Ниве", смешной российский джип, пародия на машину.
Сахара – фантастическое место, но там очень опасно, особенно когда путешествуешь на мотоцикле", - цитирует Чеферина The New York Times.
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