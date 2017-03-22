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Георгий Джикия: взаимопонимание в сборной все лучше

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал о работе в рамках подготовки к контрольным играм с командой Кот-д’Ивуара и Бельгии.

"Черчесов – хороший тренер, я понимаю его и готов делать все, что нужно. Мне нравятся тренировки, его подход. У нас разная тактика: в "Спартаке" четыре защитника, а в сборной в три центральных играем. Но мне это близко, еще в "Амкаре" играли так. В любом случае, есть время все объяснить и подготовиться к матчам.

На прошлом сборе мы познакомились со всеми. С каждым разом взаимопонимание в команде все лучше", – цитирует Джикию "Матч ТВ".
Теги: Джикия Сборная России
Сегодня, 00:22
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