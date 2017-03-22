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Денис Глушаков, Игорь Акинфеев и Федор Смолов озвучили названия станций в аэроэкспрессах

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий "Краснодара" Федор Смолов озвучили названия станций в московских аэроэкспрессах.

Мероприятие было посвящено проведению в России Кубка конфедераций и состоялось в Краснодаре, где футболисты в составе сборной России готовятся к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

Голоса футболистов будут слушать пассажиры аэроэкспресса, которые на этом виде транспорта предпочтут добираться до аэропортов и обратно.

РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 00:58
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№1 Написал: D-link (Сегодня, 01:42) #
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Ребят, а давайте вы потом в новостях светитесь будете?
Регистрация: 21.03.2017
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