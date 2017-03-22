Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Ещенко: ЦСКА и "Зенит" хорошие команды, нам нельзя расслаблять "булки"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался относительно борьбы за чемпионство в премьер-лиге.

– Кто из преследователей опаснее – ЦСКА или "Зенит"?

– Мы сами. Если не расслабимся, выиграем чемпионат.

– Есть предпосылки для расслабленности?

– Слишком много говорится и пишется о том, что "Спартак" первый, отрыв в восемь, шесть очков… Это же влияет. А ЦСКА и "Зенит" хорошие команды, нам нельзя расслаблять "булки".

– Вы как справляетесь с давлением – не читаете газет, не заходите в интернет?

– Нет, все читаю. Но у меня в одно ухо влетело, в другое вылетело. Сконцентрирован на том, чтобы помогать команде добиваться результата, – цитирует Ещенко "СЭ".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 01:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 01:58) #
  • 0
  •  (0)

да расслабь булки ...не впервой же! laughingче позорится а ЛЧ с такой игрой!
Регистрация: 20.03.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.