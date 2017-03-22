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Антон Аверьянов: в динамике никто не определит офсайд в 10 сантиметров

Помощник судьи Антон Аверьянов высказал мнение по поводу гола полузащитника "Зенита" Данни в матче 20-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:0).

"Что касается ситуации в Санкт-Петербурге, этот тот случай, когда нужно отдавать предпочтение атакующему игроку.

Не понял, какой частью тела Данни был вне игры. В динамике никто не определит, если он был в офсайде на 10 сантиметров", – цитирует Аверьянова "СЭ".
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 01:59
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