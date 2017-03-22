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Илья Кутепов: думаю, капитаном, скорее всего, будет Акинфеев
Защитник национальной команды Илья Кутепов высказался на тему того, кто может стать капитаном сборной России в ближайших играх.
"Думаю, капитаном может стать Акинфеев. Обычно, когда возникают вопросы по капитану, выбирают вратаря.
А Игорь, тем более, старожил. Думаю, скорее всего, капитаном будет он", - цитирует Кутепова ТАСС.
"Думаю, капитаном может стать Акинфеев. Обычно, когда возникают вопросы по капитану, выбирают вратаря.
А Игорь, тем более, старожил. Думаю, скорее всего, капитаном будет он", - цитирует Кутепова ТАСС.
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