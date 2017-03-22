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Илья Кутепов: думаю, капитаном, скорее всего, будет Акинфеев

Защитник национальной команды Илья Кутепов высказался на тему того, кто может стать капитаном сборной России в ближайших играх.

"Думаю, капитаном может стать Акинфеев. Обычно, когда возникают вопросы по капитану, выбирают вратаря.

А Игорь, тем более, старожил. Думаю, скорее всего, капитаном будет он", - цитирует Кутепова ТАСС.
Теги: Кутепов Акинфеев Сборная России
Сегодня, 10:26
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№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 10:48) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: _бояра_
ж.о.п.о.рукий опять пропустит промеж ушей

Промеж ушей можешь пропустить только ты,так как у тебя в этом месте пустота... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№2 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 10:43) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _бояра_
ж.о.п.о.рукий опять пропустит промеж ушей

А кто у нас сейчас играет в раме лучше? Может Еблов?


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 10:42) #
  • -6
  •  (10)

ж.о.п.о.рукий опять пропустит промеж ушей
Регистрация: 10.02.2017
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