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Александр Ерохин: "Ростов" в еврокубках выступил вопреки общественному мнению

"Ростов" в нынешнем сезоне выступил в еврокубках в большей степени вопреки общественному мнению, заявил полузащитник дончан Александр Ерохин.

"Поначалу был некий скептицизм, но не от наших болельщиков. Наверное, многие думали, что "Ростов" рано или поздно оступится. Возможно, такое отношение подстегивало, ведь подстегивает, когда в тебя не верят. Можно сказать, что мы выступили вопреки. Но это большая заслуга тренерского штаба.

Если смотреть на это со стороны, то это (выступление в еврокубках) - большой успех. Но когда ты внутри процесса, аппетит приходит во время еды. Хотя если бы в начале сезона нам кто-то сказал бы о том, что будет, никто бы, конечно, не отказался.

Перестраиваться с матчей еврокубков на игры чемпионата России физически тяжело не было, а вот психологически были некоторые моменты. Но тут вопрос не в расслабленности, а наоборот. Ты понимаешь, что нужно не опустить планку", - цитирует Ерохина "Р-Спорт".
Теги: Ерохин Ростов
Сегодня, 12:08
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