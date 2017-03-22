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"Урал" проведет контрольный матч на Кипре с местной командой

"Урал" во время паузы в премьер-лиге на матчи национальных сборных проведет контрольную игру с одной из кипрских команд. Соперник будет объявлен 23 марта, сообщил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.

"Вчера команда вылетела на Кипр, где в течение 10 дней будет готовиться к матчу 21-го тура чемпионата России, и уже оттуда вылетит в Махачкалу на матч с "Анжи". Мы планируем провести спарринг с одной из местных команд, сейчас ведутся переговоры, а соперника мы объявим завтра.

Что касается травмированных игроков, у нас из основного состава восстанавливаются Чантурия, Хозин и Подоксенов. Сроки назвать сложно – все травмы достаточно серьезные, но точно можно сказать, что они не восстановятся к матчу в Махачкале", - цитирует Медведевских "Р-Спорт".
Теги: Урал
Сегодня, 13:52
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