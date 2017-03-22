Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
15:17
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
14:51
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
14:07
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
09:58
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
03:06
Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
Вчера 23:50
Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
Вчера 23:12
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы" (2)
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы" (2)
Вчера 23:00
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
"Урал" проведет контрольный матч на Кипре с местной командой
"Урал" во время паузы в премьер-лиге на матчи национальных сборных проведет контрольную игру с одной из кипрских команд. Соперник будет объявлен 23 марта, сообщил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.
"Вчера команда вылетела на Кипр, где в течение 10 дней будет готовиться к матчу 21-го тура чемпионата России, и уже оттуда вылетит в Махачкалу на матч с "Анжи". Мы планируем провести спарринг с одной из местных команд, сейчас ведутся переговоры, а соперника мы объявим завтра.
Что касается травмированных игроков, у нас из основного состава восстанавливаются Чантурия, Хозин и Подоксенов. Сроки назвать сложно – все травмы достаточно серьезные, но точно можно сказать, что они не восстановятся к матчу в Махачкале", - цитирует Медведевских "Р-Спорт".
"Вчера команда вылетела на Кипр, где в течение 10 дней будет готовиться к матчу 21-го тура чемпионата России, и уже оттуда вылетит в Махачкалу на матч с "Анжи". Мы планируем провести спарринг с одной из местных команд, сейчас ведутся переговоры, а соперника мы объявим завтра.
Что касается травмированных игроков, у нас из основного состава восстанавливаются Чантурия, Хозин и Подоксенов. Сроки назвать сложно – все травмы достаточно серьезные, но точно можно сказать, что они не восстановятся к матчу в Махачкале", - цитирует Медведевских "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.