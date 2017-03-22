"Ростов" показал качество поля в преддверии матча с "Краснодаром" (фото)

Пресс-служба "Ростова" продемонстрировала состояние газона на стадионе "Олимп-2" в преддверии матча 21-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".Встреча должна пройти 3 апреля. Ранее комиссия РФПЛ запретила ростовчанам играть на домашней арене из-за плохого качества поля до устранения недостатков.