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Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
14:51
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
14:07
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
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Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
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Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
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Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
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Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы" (2)
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Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
"Ростов" показал качество поля в преддверии матча с "Краснодаром" (фото)
Пресс-служба "Ростова" продемонстрировала состояние газона на стадионе "Олимп-2" в преддверии матча 21-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".
Встреча должна пройти 3 апреля. Ранее комиссия РФПЛ запретила ростовчанам играть на домашней арене из-за плохого качества поля до устранения недостатков.
Встреча должна пройти 3 апреля. Ранее комиссия РФПЛ запретила ростовчанам играть на домашней арене из-за плохого качества поля до устранения недостатков.
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