Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ростов" показал качество поля в преддверии матча с "Краснодаром" (фото)

Пресс-служба "Ростова" продемонстрировала состояние газона на стадионе "Олимп-2" в преддверии матча 21-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".

Встреча должна пройти 3 апреля. Ранее комиссия РФПЛ запретила ростовчанам играть на домашней арене из-за плохого качества поля до устранения недостатков.

Теги: Ростов
Сегодня, 14:45
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: Dragon (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ювентус»
другое дело
Регистрация: 28.02.2017
№5 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: SHIGA
Цитата: Хитрый Лис
А ты сам как думаешь? Конечно будут. Хотя есть живой пример из Казани, где стадион чаще в качестве бассейна используют, чем в футбол на играют.

юрист, я про это и намекаю..

Играть на новом будут , только вместимость сократят чуть.
Но это не точно )
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
А ты сам как думаешь? Конечно будут. Хотя есть живой пример из Казани, где стадион чаще в качестве бассейна используют, чем в футбол на играют.

юрист, я про это и намекаю..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: SHIGA
быстро они его в порядок привели!

дак там тепло и сухо, чего бы им газон не привести в порядок, особенно, когда запрет наложен. непонятно, почему сразу не привели все в порядок...
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
и на этом новом Ростов играть будет.. или он чисто под 2018 строится ?

А ты сам как думаешь? Конечно будут. Хотя есть живой пример из Казани, где стадион чаще в качестве бассейна используют, чем в футбол на играют.
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
быстро они его в порядок привели!
вопрос: а когда новый сдается? и на этом новом Ростов играть будет.. или он чисто под 2018 строится ?


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.