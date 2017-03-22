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"Спартак" получил штраф за баннер "Мамка ушла, девки остались"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матча 20-го тура "Локомотив" - "Спартак" (1:1).

"По игре "Локомотив" – "Спартак": болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику за это клуб оштрафован на 70 тыс. рублей.

Также во втором тайме болельщики "Спартака" демонстрировали несогласованный баннер "Мамка ушла, девки остались", за это клуб оштрафован на 25 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Спартак Локомотив Григорьянц
Сегодня, 15:30
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