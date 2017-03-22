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Сборная Казахстана уступила Кипру в первом матче под руководством Александра Бородюка

Сборная Казахстана провела первый матч под руководством нового главного тренера Александра Бородюка.

Товарищеский матч

Кипр - Казахстан 3:1

Гол: Митидис, 56, Кателарис, 62, Кристофи, 67 - Нусербаев, 29

Кипр: Панайи, Элиа, Сиелис, Александру, Хараламбидес, Лабан, Артиматас, Кастанос, Кателарис, Макрис, Митидис

Казахстан: Покатилов, Малый, Бейсебеков, Шомко, Суюмбаев, Куат, Тагыберген, Исламхан, Нургалиев, Нусербаев, Тунгышбаев

Предупреждения: Нусербаев, 36
Теги: Сборная Казахстана Сборная Кипра
Сегодня, 21:19
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(1)
№4 Написал: D-link (Сегодня, 22:41) #
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Цитата: papapa
будет теперь тренировать в России

Это тебе программа "Окей, хохл" подсказала?


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№3 Написал: papapa (Сегодня, 22:16) #
  • -3
  •  (3)

Бородюк так и не научился кофе тренерам подносить, собака - будет теперь тренировать в России
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: D-link (Сегодня, 21:34) #
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Бейсебеков, Шомко, Суюмбаев, Куат, Тагыберген, Исламхан, Нургалиев, Нусербаев, Тунгышбаев

Неудивительно. Представили, каково ему на бровке орать? "Тагыберген, пасуй Тунгышбаеву!" -Тюк! - "Я сказал пасуй!" - Тюк - "Я сказал Тунгышбаеву!" - Тюк!


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 21:24) #
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online

Ну вот и все, карачун тебе, Церетели smile
Регистрация: 26.03.2009
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