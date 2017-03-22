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УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба

Россия завершит сезон на позиции, дающей право делегировать три клуба в Лигу чемпионов сезона 2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.

Состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА означает, что изменений по первым шести позициям рейтинга ассоциаций до конца сезона не произойдет.

Отбор команд в Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы УЕФА-2018/19 будет производиться в соответствии с клубным рейтингом национальных ассоциаций по состоянию на конец сезона 2016/17 на основании результатов в сезонах с 2012/13 по 2016/17.

В соответствии с новой схемой отбора в еврокубки с 2018 года по четыре клуба из четырех ассоциаций с самым высоким рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как пятая и шестая ассоциации делегируют по две команды в групповую стадию и по одной - в квалификацию.

Испания, Германия, Англия и Италия по итогам сезона в любом случае, независимо от дальнейшего хода еврокубков, займут в рейтинге первые четыре места. А вот Португалия, финишировавшая в прошлом сезоне пятой, выпала из шестерки лучших. Поскольку все ее представители уже вылетели из обоих клубных турниров, Португалия не сможет опередить ни Францию, ни Россию, которая поднялась в топ-6 впервые с 2010 года.
Сегодня, 23:04
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№1 Написал: D-link (Сегодня, 23:12) #
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Спасибо Краснодару с Ростовым. А если б бомжи не обокрали перед кубками Ростов - еще и отрыв бы был


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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