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УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба
Россия завершит сезон на позиции, дающей право делегировать три клуба в Лигу чемпионов сезона 2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.
Состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА означает, что изменений по первым шести позициям рейтинга ассоциаций до конца сезона не произойдет.
Отбор команд в Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы УЕФА-2018/19 будет производиться в соответствии с клубным рейтингом национальных ассоциаций по состоянию на конец сезона 2016/17 на основании результатов в сезонах с 2012/13 по 2016/17.
В соответствии с новой схемой отбора в еврокубки с 2018 года по четыре клуба из четырех ассоциаций с самым высоким рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как пятая и шестая ассоциации делегируют по две команды в групповую стадию и по одной - в квалификацию.
Испания, Германия, Англия и Италия по итогам сезона в любом случае, независимо от дальнейшего хода еврокубков, займут в рейтинге первые четыре места. А вот Португалия, финишировавшая в прошлом сезоне пятой, выпала из шестерки лучших. Поскольку все ее представители уже вылетели из обоих клубных турниров, Португалия не сможет опередить ни Францию, ни Россию, которая поднялась в топ-6 впервые с 2010 года.
Состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА означает, что изменений по первым шести позициям рейтинга ассоциаций до конца сезона не произойдет.
Отбор команд в Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы УЕФА-2018/19 будет производиться в соответствии с клубным рейтингом национальных ассоциаций по состоянию на конец сезона 2016/17 на основании результатов в сезонах с 2012/13 по 2016/17.
В соответствии с новой схемой отбора в еврокубки с 2018 года по четыре клуба из четырех ассоциаций с самым высоким рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как пятая и шестая ассоциации делегируют по две команды в групповую стадию и по одной - в квалификацию.
Испания, Германия, Англия и Италия по итогам сезона в любом случае, независимо от дальнейшего хода еврокубков, займут в рейтинге первые четыре места. А вот Португалия, финишировавшая в прошлом сезоне пятой, выпала из шестерки лучших. Поскольку все ее представители уже вылетели из обоих клубных турниров, Португалия не сможет опередить ни Францию, ни Россию, которая поднялась в топ-6 впервые с 2010 года.
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