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Олег Долматов: в "Ростове" не суперзвезды, но так заряжают, что хочется смотреть

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов, вернувшийся в клуб в качестве координатора молодёжной команды и старших возрастов школы, высказал мнение об уровне российского футбола.

"Каждый год говорится, что мы всё выше и лучше, но главная оценка состояния футбола – это первая сборная, правильно? Еврокубки, опять-таки. В этом сезоне "Ростов" шикарно выступил, я считаю. Получил колоссальное удовольствие от игры команды! От отдачи. Не суперзвёзды, но так заряжают, что хочется смотреть.

"Краснодар" был неплох эпизодами. Я вижу, чего хочет Шалимов в плане построения игры, и мне его идеи импонируют. Хочется смотреть, что такое "Уфа". Неслучайно Сёмак так удачно стартовал. Что-то осталось от Гончаренко, но и Сергей своё привнёс.

То, что ЦСКА показал в Грозном, очень понравилось. Есть ощущение, что средний уровень команд растёт. Осталось сборной подтвердить, что это действительно так", - цитирует Долматова "Чемпионат".
Теги: Долматов
Сегодня, 01:18
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