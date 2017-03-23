Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщик: не понимаю, почему журналисты The Mirror вывернули мои слова о фанатах наизнанку

Болельщик из Екатеринбурга Алексей Маврин, ставший одним из героев публикации британского The Mirror о российских футбольных фанатах, заявил, что журналисты вывернули его слова наизнанку.

Ранее таблоид опубликовал итоги "шокирующего расследования", согласно которому российские футбольные фанаты якобы проводят кулачные бои, готовясь к нападению на англичан в ходе домашнего ЧМ-2018. При этом в публикации были вставлены фото кулачных боев во время празднования Масленицы в центре русской культуры "Кремль в Измайлово", они были выданы за тренировки фанатов.

"Они рассказали, что проводят собственное расследование. На встрече также присутствовал переводчик, я общался с ними на русском языке. Согласился пообщаться с ними из чистого интереса. Не понимаю, зачем журналисты издания на ровном месте вывернули мою речь наизнанку. Всё переведено достоверно, но очевидно, что некоторые фразы вырваны из контекста и поданы под ужасным соусом.

На самом деле, я рассказывал, что стал свидетелем марсельских беспорядков во время чемпионата Европы по футболу. И говорили мы именно об этом. Они зацепились за какие-то нужные им вещи и слепили из них материал.

Я никому не угрожал. Просто объяснил, что если в одной группе или в плей-офф пересекутся пути Сербии и Хорватии, то правоохранительным органам придётся серьёзно напрячься, чтобы предотвратить столкновения. Ничего особенного в моём интервью нет.

Меня больше беспокоит, зачем СМИ раздули, что мы якобы готовимся к военной операции, – это ведь полный бред. В Екатеринбурге банально нет такого количества хулиганов, чтобы представлять опасность для приезжих", - продолжил болельщик.
Отдельно Маврин высказался о фотографиях с празднования Масленицы в качестве иллюстраций к публикации статьи.

Что касается фотографий с празднования Масленицы, то фотографии именно в этот материал вставили неслучайно. Англичане хотели показать, что у нас это в крови. На самом же деле, кулачные бои - народная забава, такая же как в Англии бокс. У них ведь не только футбол в почёте. Я в этот день тоже был на праздновании Масленицы, и у нас ещё больше народу участвовало в подобных забавах", - цитирует Маврина RT.
Сегодня, 01:42
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зачем вообще с изданием, тем-более английским связываться было?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.