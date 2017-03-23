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Лионеля Месси забыли внести в список дисквалифицированных за пять желтых карточек

Испанская федерация футбола по ошибке не внесла нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в официальный лист с дисквалифицированными игроками, передает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.

Форвард получил желтую карточку в домашнем матче 28-го тура Примеры с "Валенсией" (4:2), которая стала для него пятой в текущем чемпионате. В связи с этим он автоматически получил дисквалификацию на один матч следующего тура.

Сообщается, что позже ошибку заметили и исправили.
Теги: Месси
Сегодня, 02:38
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