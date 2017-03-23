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СМИ: невеста Альваро Мораты подыскивает дом в Лондоне

Нападающий "Реала" Альваро Мората следующий сезон может начать в английском клубе, передает The Sun.

Сообщается, что невеста испанского футболиста Элис Кампелло подыскивает дом в Лондоне.

Ранее СМИ сообщали, что Моратой активно интересуется "Челси" и рассматривает игрока как замену Диего Косте.
Теги: Мората Реал Челси
Сегодня, 04:15
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