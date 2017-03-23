СМИ: невеста Альваро Мораты подыскивает дом в Лондоне

Нападающий "Реала" Альваро Мората следующий сезон может начать в английском клубе, передает The Sun.



Сообщается, что невеста испанского футболиста Элис Кампелло подыскивает дом в Лондоне.



Ранее СМИ сообщали, что Моратой активно интересуется "Челси" и рассматривает игрока как замену Диего Косте.