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Роман Зобнин: в сборной у нас нет "Спартака", ЦСКА и "Локомотива"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал о работе на сборе национальной команды.

"Сбор проходит отлично. Сегодня была нагрузка, чуть-чуть поиграли в футбол, поотрабатывали тактические схемы в обороне и атаке. Готовимся. Черчесов нам всё объясняет, подсказывает, и если кому-то что-то непонятно, можно спокойно к нему подойти.

Конечно, очень приятно, что в сборной шесть спартаковцев. Взаимопонимание у нас уже налажено, и это намного лучше. Но мы приезжаем в сборную, где нет "Спартака", ЦСКА, "Локомотива". Здесь мы - сборная, совсем другая команда.

Чем ближе к Кубку конфедераций, тем выше ответственность. Мы все это прекрасно понимаем и с ещё большей ответственностью подходим к каждой тренировке и каждому матчу.

К сожалению, матчи с Кот-д'Ивуаром не смотрел. Знаю, что в основном там футболисты из французской лиги. Сейчас, можно сказать, слабых соперников вообще нет. С любым соперником нам будет тяжело играть", - цитирует Зобнина "Чемпионат" со ссылкой на эфир "Матч ТВ".
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 04:19
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№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 04:38) #
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провал 6 мясных ..ужас!
Регистрация: 20.03.2016
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