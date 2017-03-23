Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: "Ростов" готов сделать все, чтобы сохранить в команде Курбана Бердыева

Руководство "Ростова" намерено приложить максимум усилий для того, чтобы в будущем сезоне сохранить Курбана Бердыева в команде, передают "Известия".

Менеджеры "Ростова" уже сейчас готовы предложить Бердыеву новый договор на более выгодных финансовых условиях с сохранением полного спектра полномочий: управление тренировочным и игровым процессами, формирование состава команды и контроль за трансферами клуба.

- В "Ростове" сейчас практически все держится на Бердыеве - начиная с тренировочного процесса, игры команды и заканчивая трансферами, - рассказал источник в донском клубе. - Многие футболисты продолжают выступать за "Ростов" только из-за его присутствия в команде. Как только Бердыев уйдет, ряд игроков, вероятнее всего, тут же отправится за ним на новое место работы.

Это касается не только футболистов, но и тренерского штаба, а также части административного состава. Найти достойную замену Бердыеву будет сложно, поэтому "Ростов" попытается удержать специалиста. Руководство клуба готово увеличить оклад тренера, оставить в силе все его полномочия и гарантировать финансовую стабильность клуба.

Кроме того, по сообщению источника, в новом контракте Курбана Бердыева с "Ростовом" будет сохранен пункт, согласно которому тренер сможет разорвать договор в одностороннем порядке в случае поступления выгодного предложения от топ-клуба российского или зарубежного чемпионата.
Теги: Ростов Бердыев
Сегодня, 08:41
Напечатать
14
(1)
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:34) #
  • 0
  •  (0)
online

Его поэтому выхватывает камера все время в закрытом помещении???
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:28) #
  • -1
  •  (1)
online

5 евролямов, и думаю туркмен останется!

Курбану тоже кушать хочется, тем паче он понимает, что он из постсоветского пространства самый лучший.

Цитата: Bender
вам по всей вашей газпромовской физианомии , а не КУРБАНА !!!

вменяемые болельщики хотели бы видеть его в Зените, но Митрофаны, как Колываны им дескать нужен атакующий футбол, хотя после Спала футбола совсем не стало, Зенит стал командой Халка, а без Халка - наша команда и без ног и без головы. Отрубили все напрочь.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№12 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bender
шалупой вам по всей вашей газпромовской физианомии , а не КУРБАНА !!!

Упаси господь! Пусть Вас тренирует. Я больше люблю атакующий футбол а не отдал-закрылся.
Бикеич, больше подходит таким клубам, как Ростов, и подошел бы нашей сборной.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№11 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: utekay
Бикеича в Зенит!

шалупой вам по всей вашей газпромовской физианомии , а не КУРБАНА !!!
Регистрация: 12.03.2012
№10 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 10:00) #
  • +4
  •  (4)

Не нужно прикладывать максимально усилий , чтобы удержать Тренера...

Просто найдите адекватного спонсора и все остальные вопросы решаться...

Странно , что команде, кто выиграл серебро чемпа, привезла в город МЮ и Атлетико, выиграла Баварию , кто достойно выступил в Европе , не могут найти титульного спонсора...
Регистрация: 21.09.2015
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Бикеича в Зенит!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 09:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Думаю Бердыев останется в Ростове. Где ему еще могут предоставить такой спектр полномочий? Не исключаю, что именно из-за этого Бердыев не стал тренером Спартака. Все болельщики команды мечтают и желают, чтобы Курбан Бекиевич остался в Ростове.
Регистрация: 30.11.2015
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 09:47) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: mikelo73
№6 Написал:

как,30 000 тыщ золотых не жмут карман? laughing
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 09:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ради Бога
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 09:33) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Казак Ли Хой
щедро тратящих свои нефтяные,

сопостови траты федуна и ростова при бердыеве

Цитата: Бриг
Уйдет Бердыев, Ростов потеряет самобытность..

уйдет бердыев ростов потеряет бердыева
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 09:10) #
  • +6
  •  (8)
online

Ежу понятно, что наш футбол, да и хоккей тоже, зависим от внешних факторов, ибо не рентабелен, не востребован и интересен потенциальным покупателям. Одни зависят от владельцев и спонсоров, щедро тратящих свои нефтяные, газовые и прочие огуречно-помидорные денежки, другие клянчат у государства. Ростов попал в зависимость к тренеру и менеджеру Бердыеву. Это как минимум дешевле и как то логичнее что ли. Какой то "нормальностью" веет от подобной зависимости.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№3 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 08:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Оклад муйня, 30-40 млн баксов на новых игроков дадут или нет?


--------------------
Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 08:51) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Уйдет Бердыев, Ростов потеряет самобытность..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 08:47) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дураку понятно, что если Бердыев и КО уйдут. То Ростову хана.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.