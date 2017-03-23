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"Амкар" попросил болельщиков выбрать имя для талисмана команды

"Амкар" на странице "ВКонтакте" объявляет конкурс на лучшее имя для бессменного талисмана команды – Рысика.

Решение об имени будет выбрано руководством клуба на основе предложений в срок до 17 апреля 2017 года. Автор будущего имени получит подарок от клуба – абонемент на домашние матчи "Амкара" на сезон 2017/18.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 08:54
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№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну тут либо Аммиак, либо Карбамид
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 10:13) #
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ПЕР шмяк,Перьмень, пермяка забивака,
Регистрация: 22.11.2014
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