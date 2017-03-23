"Амкар" попросил болельщиков выбрать имя для талисмана команды

"Амкар" на странице "ВКонтакте" объявляет конкурс на лучшее имя для бессменного талисмана команды – Рысика.Решение об имени будет выбрано руководством клуба на основе предложений в срок до 17 апреля 2017 года. Автор будущего имени получит подарок от клуба – абонемент на домашние матчи "Амкара" на сезон 2017/18.