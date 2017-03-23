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Роман Широков: Денисов сейчас является лучшим опорным полузащитником России

Бывший капитан сборной России Роман Широков назвал полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова лучшим "опорником" страны.

"Лучшие партнеры, с которыми мне приходилось играть, - это Зырянов и Денисов. Мы вместе проводили много времени и долго играли.

Думаю, именно Денисов сейчас является лучшим опорным полузащитником России. Он это доказал своей игрой за "Локомотив". Считаю, что Игорь однозначно должен быть в составе сборной России", - цитирует Широкова "СпортFM".
Теги: Денисов Широков
Сегодня, 09:20
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(2)
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сомнительно... не думаю, что он лучше Глушакова или Газинского! его игра в Динамо и Локо, более чем посредственна!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:43) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Из Россиян возможно и так..
Регистрация: 3.11.2016
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