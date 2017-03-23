Хосеп Гвардиола запретил продажу сладостей игрокам на базе "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ввел запрет на продажу шоколада, а также сладкого печенья на базе клуба футболистам "горожан".Это правило распространяется не только на футболистов, но и на клубный персонал. Сообщается также, что местный диетолог разработал для всех программу здорового питания.